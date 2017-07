Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, le ultime news gossip ad oggi 23 luglio 2017! Negli ultimi mesi Anna Tatangelo sui social si è apparsa sola o in compagnia del figlio Andrea, tanto che si è parlato a lungo di crisi con Gigi D’Alessio. La conferma è arrivata nelle ultime ore dai diretti interessati, che in una nota congiunta all’Ansa hanno dichiarato, pubblicata anche dalla Tatangelo su Instagram: “La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità”.

Il post condiviso da Anna Tatangelo su Instagram.

La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità. Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 22 Lug 2017 alle ore 05:51 PDT

“Rivolgi uno sguardo alla tua vita …vedrai… le cose più importanti sono lì accanto a te” ha scritto la Tatangelo qualche giorno fa, a corredo di un video in cui compaiono il figlio Andrea, il fratello Maurizio e i nonni. In un’altra immagine la Tatangelo appare bellissima in abito lungo blu, mentre siede in mezzo alla natura, e scrive:”Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare … comincia”. Cosa avrà voluto dire con questa frase la Tatangelo? Per ora i due diretti interessati chiedono privacy e rispetto per il difficile momento che stanno vievendo.

Qualunque cosa tu possa fare , qualunque sogno tu possa sognare … comincia…⏳ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Lug 2017 alle ore 12:03 PDT