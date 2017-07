Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 23 luglio 2017!

Caterina Balivo, le ultime news gossip. Estate di relax, e di grande dolcezza per la bellissima conduttrice Caterina Balivo, che tra poco diventerà mamma per la seconda volta. La Balivo si è raccontata in un’intervista rilasciata a La Stampa, dove ha parlato della gravidanza in corso, che si è rivelata più pesante di quella vissuta 5 anni fa. “Gli anni si sentono. E poi allora non lavoravo – spiega – E’ stata una fatica che non mi aspettavo. Niente di grave, i classici disturbi di chi aspetta un figlio”. Ma ogni sforzo è ripagato: “Un figlio è qualcosa che passa davanti a tutto”.

Al momento del parto sarà da sola, e dichiara: “Mi piacerebbe aspettare di vederla, tenerla in braccio e solo dopo decidere il nome. Io e lei. Perché il parto è cosa che si fa in due: tu e il tuo bambino, e nessun altro”.

Per la nuova edizione di Detto Fatto che partirà a settembre, la conduttrice che rientrerà a ottobre e che verrà sostituita nei primi tempi da Serena Rossi, ha in mente nuove idee: ” “Voglio proporre persone che abbiano qualcosa da raccontare di sé, una propria storia. Coerentemente con il programma, è solo un altro modo di fare ‘tutorial’. Vorrei intervistare musicisti, scrittori, eccellenze italiane di ogni genere: primi nel mondo ma spesso assolutamente sconosciute da noi”.

