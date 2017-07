Guida tv completa di domenica 23 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica sulla prima serata delle tre reti nazionali. Rai 1 ripropone gli episodi della terza serie di Un passo dal cielo 3, con Terence Hill. Secondo le anticipazioni ufficiali, vedremo che nei boschi di San Candido viene trovata una tenda abbandonata e una telecamera. La polizia visualizza le registrazioni e vede l’aggressione ad una ragazza. Eva, intanto, è convinta di essere la prossima vittima dell’ipotetico aggressore, e chiede a Vincenzo di farle da “guardia del corpo”. Reuter propone a Chiara una trasferta lavorativa a Roma, per due giorni. Su Rai 2 vedremo la gara di Criminal Mind Beyond Broders – Made In… Cenerentola e il drago. Su Rai 3 andrà in onda Irregolari, con uno Speciale Federica Pellegrini.

Guida tv di questa sera domenica 23 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro vedremo il concerto Una serata… Bella per te, Mogol! Su Canale5 andrà in onda il film Everest. Si parla della spedizione del 1996 sul monte Everest da parte di un gruppo di scalatori affidato alla guida di Rob Hall. Un altro gruppo, formato dall’alpinista Scott Fischer, si trova nello stesso luogo per una spedizione turistica. Su Italia 1 vedremo Vi presento i nostri, terzo capitolo della divertente saga familiare dopo Ti presento i miei e Mi presenti i tuoi? La7 propone il film drammatico Brubaker. Il nuovo direttore del carcere di Wakefeld cerca poco a poco di migliorare le condizioni dei detenuti e di mettere fine alla corruzione degli impiegati e delle guardie carcerarie.