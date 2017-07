Il Segreto, le trame e le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 luglio 2017

Il Segreto, le trame e le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 luglio 3017: la disperazione di Rosario. Nuove puntate della soap Il Segreto andranno in onda a prossima settimana. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntate che vedremo dal 24 al 30 luglio 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto, vedremo che Cristobal porterà Donna Francisca al manicomio a visitare Eulalia e le terribili condizioni di vita che è costretta a subire, e la minaccia dicendole che verrà chiusa anche lei in manicomio se non obbedirà. Alfonso, intanto, dopo aver ascoltato i dubbi di Rosario, che credere che ad uccidere Mariana sia stato Nicolas, si reca dal cognato e lo prende a botte, sancendo così una rottura che sembra essere definitiva. Rosario è sempre più disperata, ed il medico che la visita capisce che la donna si sta lasciando andare. Nicolas e Matias, intanto, si trovano a dover lavorare insieme, e l’atmosfera tra i due è decisamente carica di tensione.

Il Segreto, le trame e le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 luglio 3017: il suicidio di Elias.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto della prossima settimana, Matias e Beatriz riescono a chiarirsi, e sono decisi a stare insieme, sempre. Elias, sempre chiuso in prigione, incontra Dos Casas e gli comunica qualcosa di davvero clamoroso: ha un complice che potrebbe sconvolgere la sua famiglia. Il chimico non rivela il nome di questo complice, e si suicida, lasciando tutti nella paura. Cristobal, intanto, rivela ad Emilia i suoi obiettivi: dopo aver distrutto e piegato Donna Francisca, intende distruggere la vita di Hernando Dos Casas.