Papa Francesco, l'Angelus di oggi, domenica 23 luglio 2017, in Piazza San Pietro

Papa Francesco, le ultime news al 23 luglio 2017. A breve Papa Francesco reciterà l’Angelus in Piazza San Pietro. Prima di leggere insieme le parole odierne del Papa, ricordiamo l’Angelus della scorsa settimana e scopriamo le ultime novità del Santo Padre. Papa Francesco si rende protagonista di nuovi, bellissimi gesti. Il Santo Padre è il Papa della gente comune, un Papa vicino agli “ultimi”, ai più bisognosi, sempre attento alle necessità ed ai problemi delle persone. Papa Francesco nei giorni scorsi ha simbolicamente donato 25mila euro alla Fao per aiutare le popolazioni dell’Africa. A darne notizia è la stessa Fao. Il Papa, con questo gesto, ha voluto incoraggiare i governi ad aiutare le popolazioni dell’Africa orientale, popolazioni piegate in ginocchio dalla carestia. Nonostante la situazione sia in netto miglioramento grazie ad ingenti aiuti umanitari, ci sono ancora 6 milioni di persone che ogni giorno lottano per trovare di che sfamarsi.

Papa Francesco, l’Angelus di domenica scorsa, 16 luglio 2017.

Papa Francesco domenica scorsa ha spiegato come il messaggio di Gesù arrivi dritto al cuore di ognuno: “Gesù, quando parlava, usava un linguaggio semplice e si serviva anche di immagini, che erano esempi tratti dalla vita quotidiana, in modo da poter essere compreso facilmente da tutti. Per questo lo ascoltavano volentieri e apprezzavano il suo messaggio che arrivava dritto nel loro cuore”. Gesù non impone mai la sua parola, ma butta il seme, aspettando che germogli: “Egli sparge con pazienza e generosità la sua Parola, che non è una gabbia o una trappola, ma un seme che può portare frutto. E come può portare frutto? Se noi lo accogliamo”, ha spiegato Papa Francesco.