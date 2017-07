Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi domenica 23 luglio 2017. Nuovo appuntamento oggi con Sereno Variabile Estate. Saranno le note dell’inno nazionale diffuso dagli altoparlanti di uno stabilimento balneare di Belvedere Marittimo a dare il via alla puntata di “Sereno Variabile Estate” in onda domenica 23 luglio alle 13.45 su Rai2. È questa infatti l’originale trovata di un simpatico operatore turistico, che così scandisce la giornata di vacanza sulla spiaggia della località turistica in provincia di Cosenza. Osvaldo Bevilacqua dalla Riviera dei Cedri condurrà i telespettatori alla scoperta delle attrattive e delle bellezze di questo tratto di costa e in particolare della città di Diamante.

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi domenica 23 luglio 2017: alla scoperta della Riviera dei Cedri!

Qui, sulla lunga spiaggia di fronte all’isola di Cirella, si conosceranno i membri di un’associazione che organizza immersioni per disabili e non vedenti, si andrà poi lungo la costa in mini crociera a scovare le calette più belle e le grotte marine più suggestive.Passeggiando per le strade del borgo di Diamante il conduttore si fermerà ad osservare uno dei numerosi murales, più di trecento, che decorano le facciate delle case, creati, dal 1981, da pittori provenienti da tutto il mondo e ospitati nella città. Enzo Monaco, fondatore dell’Accademia Nazionale del Peperoncino, illustrerà le proprietà della piccantissima pianta, a cui Diamante dedica da venticinque anni un seguitissimo Festival. Infine, alcuni pescatori di Belvedere Marittimo, sveleranno i segreti di una tradizionale ricetta della cucina povera locale, a base di pane e alicette.