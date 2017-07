Tagli capelli corti 2017: la gallery con i trend capelli corti dell’estate 2017!

Tagli capelli corti 2017. Tra i tagli di capelli della prossima estate, per tutte le donne che se la sentono di osare, un taglio corto è sicuramente la scelta più adatta e di tendenza della stagione estiva. Un taglio di capelli corti si sposa sicuramente con un fisico più esile e minuto, mentre per le altre è opportuno mantenere la linea del taglio sotto il mento. I tagli corti dell’estate 2017 vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate, da quelli classici alle versioni eclettiche ed audaci.

Per quanto riguarda i capelli corti sono di grande tendenza i pixie, i gender cut ed il bowl cut, perfetti per chi se la sente di osare con un taglio particolare e stravagante. Rasature e ciuffi estremi sono infatti i veri protagonisti di questi tagli di capelli 2017 e sono adatti sicuramente a chi ha una forte personalità, magari abbinati ad un colore stravagante, pastello o metallico. Per tutte coloro che non hanno paura di dare un taglio radicale, i gender cut sono la soluzione più adeguata, anche se un taglio così mascolino rischia di non valorizzare i nostri lineamenti. I pixie classici sono invece più femminili.

Anche i tagli di capelli medi sono veramente di grandissima tendenza. Ob swag è il taglio di capelli medi sicuramente più popolare di questa primavera estate 2017 e la sua particolarità è il fatto di essere estremamente sfilato nella parte inferiore per rimanere più pieno in quella superiore, anche con una frangia o un ciuffo.

