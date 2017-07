Tagli di capelli estate 2017: il caschetto con la frangia, ecco a chi sta bene e come portarlo

Tagli di capelli estate 2017: il caschetto con frangia. Per chi vuole un taglio di capelli iconico, ma con stile al tempo stesso il caschetto con frangia è tra i più gettonati haircut della stagione calda, come confermano le sfilate della Primavera Estate 2017, e resterà protagonista anche nell’Autunno Inverno 2017/2018. Tra i tagli di capelli definiti intramontabili c’è il carré. Rimane protagonista il bob, affiancato dal long bob e dal carré corto. Sì al caschetto per il viso allungato che può permettersi anche scalature irregolari con una frangia o un ciuffo laterali per spezzare la verticalizzazione. Su un viso tondo meglio un caschetto lungo da portare con la riga laterale.

Tagli di capelli estate 2017: ecco come portare il caschetto con la frangia.

Il caschetto dell’estate 2017 sarà, quindi, con la frangia, da scegliere in base alla forma del viso. «Se avete un viso rotondo eviterete frange troppo pesanti, ma opterete per una frangia o un ciuffo sfilati all’altezza delle sopracciglia. In caso di fronti basse sarà necessario giocare con il movimento della frangia partendo dall’alto per creare l’illusione di una fronte più alta, mentre se la fronte è alta la frangia di lunghezza media è la più indicata. La frangia è perfetta su visi ovali e allungati che potranno sceglierla piena abbastanza lunga per riequilibrare i volumi.