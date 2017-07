Temptation Island 2017: ecco le sorti di Valeria e Alessio. Mancano soltanto due puntate alla fine della quarta edizione di Temptation Island e solo allora scopriremo il destino delle coppie ancora in gioco. In molti si chiedono se Valeria e Alessio hanno lasciato “Temptation Island 2017” da fidanzati. Gli interrogativi sulla coppia si susseguono. Il giovane ha appena postato una stories su Instagram che lascia alquanto perplessi. Il giovane ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram dove parlava della bellezza delle tentatrici. Semplice ironia o qualcosa di più? D’altronde Alessio durante la partecipazione a “Temptation Island 2017” si è avvicinato molto alla tentatrice Carmen Rimauro, già vista a “Uomini e Donne”.

Temptation Island 2017: Valeria e Alessio si sono concessi una pausa?

Nella quarta puntata, in particolare, Alessio e la tentatrice sono stati a un passo dal baciarsi, ma all’improvviso il colpo di scena: lui confessa alla tentatrice di pensare continuamente a Valeria, anche quando sta con lei. Il dietrofront del ragazzo avrà calmato Valeria? Il fatto che i due stiano passando alcuni giorni separati non lascia ben sperare. Lei infatti è in Sardegna con la sua famiglia, lui invece è stato avvistato in alcune discoteche di Roma. Nelle ultime ore sul suo Instagram Alessio ha pubblicato una story che ha incuriosito molto i suoi follower. A bordo piscina, molto probabilmente in una località di vacanza, Alessio augura buon pranzo ai fan e nella foto si vedono due piatti di insalata, due cocktail e una bottiglia di spumante. Tutto fa pensare a un pranzetto romantico, ma chi avrà condiviso con lui il pasto?