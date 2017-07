Temptation Island 2017 Ed 4: coppie in crisi e ritorni di fiamma. Anticipazioni di lunedì 24 Luglio

Temptation Island 2017: le coppie alla resa dei conti. Sale l’attesa per la quinta puntata di Temptation Island, una puntata che potrebbe essere davvero piccante, con le coppie sempre più in crisi e sempre più vicine alla fine della trasmissione. ci saranno due fidanzati alla resa dei conti al falò, ma niente lascia trapelare chi possano essere. Troveremo un Alessio davvero disperato che cerca il confronto con Valeria. Per ora sembra che il ragazzo, però, si sia buttato di nuovo tra le braccia della tentatrice Carmen, ma niente è ancora deciso. Altra coppia in crisi è quella formata da Veronica e Antonio. Lui è sempre più preso dalla tentatrice Jessica, che sembra averlo conquistato non solo grazie al suo aspetto fisico ma nella totalità.

Temptation Island 2017: coppie in crisi e ritorni di fiamma.

Selvaggia e Francesco, una delle coppie che meglio stanno resistendo al pressing del programma. Nella prossima puntata, però, Selvaggia si arrabbierà dopo aver visto qualcosa che non riuscirà a mandare giù molto facilmente. Francesco avrà ceduto alle avance di Desirè, nonostante la grande forza dimostrata finora? Tra Ruben e Francesca invece sembra essere tornato il sereno. Dopo la fine del programma, sono stati avvistati più di una volta insieme e anche le reazioni che hanno sui social, l’uno nei confronti dell’altro, lasciano intendere un ritrovato amore tra i due.