Un passo dal cielo 3, anticipazioni di stasera domenica 23 luglio 2017: la trasferta di Chiara a Roma!

Un passo dal cielo 3, anticipazioni di stasera domenica 23 luglio 2017. Stasera andrà in onda una nuova puntata della terza serie della fiction di successo di Rai1 Un passo dal cielo. Le anticipazioni del primo episodio della fiction “Un passo dal cielo 3” in onda su Rai1 domenica 23 luglio alle 21.25, dal titolo Il predatore, ci rivelano che nei boschi di San Candido viene trovata una tenda abbandonata e una telecamera: dal nastro si può vedere l’aggressione ad una ragazza che la Polizia crede essere morta.

Nel frattempo, Eva è convinta di essere la prossima vittima dell’ipotetico aggressore, e chiede a Vincenzo di farle da “guardia del corpo”. Mentre Giorgio è alle prese con il suo primo giorno in Forestale, Reuter propone a Chiara una trasferta lavorativa a Roma, per due giorni. Intanto, Natasha sembra pronta a riaprirsi alla vita e accetta un invito a bere una birra con alcuni ragazzi.

Un passo dal cielo 3, anticipazioni di stasera domenica 23 luglio 2017: Il giusto riposo degli alberi.

Nel secondo episodio di Un passo dal cielo 3 intitolato “Il giusto riposo degli alberi“, un uomo pianta targhe commemorative per il bosco, tranquillo. Ma a qualcuno dà fastidio, e infatti viene ritrovato morto il giorno seguente… Chiara, a Roma, sta finalmente respirando un’aria nuova. Natasha vuole ringraziare Tommaso per l’aiuto che le ha dato e lo invita a cena. Ma Tommaso non si presenta… Intanto, Eva sembra su di giri: l’hanno contattata per uno spot pubblicitario e inoltre si avvicina il suo compleanno e Rico verrà a trovarla.