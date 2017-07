Uomini e Donne: ecco la clamorosa decisione di Maria De Filippi

Uomini e Donne: Mario Sona e Juan Sierra si sentiva ai tempi del trono? Torna in onda a settembre l’attesissimo programma di Maria De Filippi, che vede l’incontro tra ragazzi giovani e non solo, che sono in cerca dell’amore. Dopo il successo del trono gay a Uomini e Donne la De Filippi aveva reso noto di voler ripetere l’esperienza ma qualcosa è cambiato. Dopo qualche mese dal termine del trono gay sono venuti fuori dei retroscena a dir poco clamorosi. l’ex fidanzato di Claudio Sona, Juan Sierra, ha deciso di svuotare il sacco e di raccontare tutta la sua versione dei fatti su come sono andate realmente le cose tra lui e Claudio ai tempi dell’avventura in trasmissione. Juan ha svelato che ha continuato a sentirsi con Claudio Sona anche ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, rendendo pubblici i tantissimi sms che i due si sono scambiati anche nel momento in cui l’ex tronista aveva scelto Mario Serpa come nuovo fidanzato con il quale costruire insieme un futuro.

Uomini e Donne: la clamorosa decisione di Maria De Filippi.

Proprio per questo motivo che la conduttrice avrebbe preso una clamorosa decisione. Stando alle anticipazioni riportate dal settimanale ‘Spy’ sembrerebbe che Maria De Filippi avrebbe deciso di cancellare la prossima edizione del trono gay. Viste le troppe polemiche e gli ‘scandali’ che sono venuti alla luce in queste settimane, la De Filippi avrebbe preferito mettere da parte (almeno per il momento) la versione omosessuale del programma.