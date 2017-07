Beautiful anticipazioni americane: il grave incidente di RJ butta Brooke nella disperazione!

Beautiful anticipazioni americane: il grave incidente di RJ. Le anticipazioni americane della soap ‘Beautiful’ rivelano che Brooke vivrà un brutto momento. Il figlio RJ avrà un grave incidente mentre è in macchina con la fidanzata Coco Spectra, che era alla guida nonostante non potesse guidare per via dell’età. RJ viene trasportato in ospedale, e riporta una grave commozione cerebrale. Brooke e Ridge si precipitano dal figlio all’ospedale.

Beautiful anticipazioni americane: Brooke su tutte le furie contro Coco!

Dopo un primo momento, RJ sembra riprendersi. Brooke chiede spiegazioni ad RJ, che nel timore che la madre si scagli contro Coco, si assume tutte le responsabilità, ma Brooke intuisce che RJ non sta dicendo la verità e va su tutte le furie…

Beautiful anticipazioni americane: un nuovo amore all’orizzonte!

Le anticipazioni americane ci rivelano anche che Katie e Wyatt si metteranno insieme! Dopo la delusione d’amore, il giovane ha perso l’amore di Steffy a causa di Liam, soffrirà terribilmente. Per lungo tempo cercherà di trovare un nuovo amore ed non una nuova ragazza, non riuscendo però a dimeticare Steffy. Ad un certo punto, all’improvviso, scoprirà un certo interesse per Katie, e tra i due comincerà una storia…