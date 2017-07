Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino: le ultime news al 24 luglio 2017

Belen Rodriguez, le vacanze ad Ibiza. Continuano le vacanze estive per Belen Rodriguez, che si sta godendo il mare di Ibiza, ma non senza novità. Con la showgirl argentina c’è la sua famiglia, Santiago e Andrea Iannone. Ad Ibiza, inoltre, c’è anche l’ex marito Andrea Iannone, che è atterrato sull’Isola per stare vicino al figlio. Per il bene di Santiago, infatti, i tre si sono trovati a dover trascorrere molte giornate insieme, come confermano le foto degli stessi luoghi pubblicate negli stessi giorni sui social.

Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino: Belen allontana Iannone da casa?

L’estate vip di Belen, Andrea Iannone e di Stefano De Martino sembrava svolgersi normalmente, fin quando la showgirl argentina, come riporta Spy, ha costretto Iannone a lasciare la villa che avevano affittato insieme e a prendere un’altra villa in cui stare durante queste vacanze estive 2017. Nelle scorse settimane si era diffusa la voce che tra Belen e Iannone ci fosse aria di crisi, ma Iannone aveva spazzato via queste voci con una dolce dedica social a Belen: “Fra tante nuvole tu sei il sole! Grazie”. Adesso, però, queste voci ricompaiono, anche se la motivazione ufficiale dell’affitto della seconda villa sembrano essere gli scoop fotografici sempre più frequenti dei paparazzi sulla vita della showgirl e del suo fidanzato. In particolare, Spy riporta che i fotografi “avevano immortalato il via vai del motociclista impegnato per gli allenamenti in vista della MotoGP”. Secondo altri, invece, la causa sarebbe, come ha suggerito Simona Ventura, che Belen pensi ancora a Stefano De Martino.