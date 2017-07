Caterina Balivo, ultime news gossip ad oggi 24 luglio 2017! Caterina Balivo in una recente intervista a La Stampa ha parlato della trasmissione Detto Fatto che secondo la Balivo ha aperto una porta importante a “qualcosa che prima non c’era e in cui si possono, senza ideologia, trattare argomenti leggerissimi e problematiche delicate. Alle ragazze curvy abbiamo dedicato un concorso nelle puntate di Detto fatto estate, la vincitrice diventerà la nostra indossatrice. Nella logica però che ‘curvy’ è la normalità, le italiane sono così”.

Caterina Balivo racconta le novità in programma per la nuova edizione di Detto Fatto.

Tra le novità in arrivo nella nuova edizione, anche la diretta una volta a settimana: “Non è una questione di adrenalina, è solo per un contatto maggiore con il pubblico. Detto fatto è una trasmissione molto social”. Aumenteranno le interviste: “Voglio proporre persone che abbiano qualcosa da raccontare di sé, una propria storia. Coerentemente con il programma, è solo un altro modo di fare ‘tutorial’. Vorrei intervistare musicisti, scrittori, eccellenze italiane di ogni genere, primi nel mondo ma spesso assolutamente sconosciute da noi”.

Detto Fatto, Serena Rossi al timone del programma durante il mese di settembre.

Intanto, Serena Rossi si prepara a sostituire a settembre la Balivo ed ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni:”Sono contenta perché tutti in famiglia siamo fan del programma e mi piace pensare di dare il cambio a Caterina, di aiutarla come mamma. È la prima volta che mi cimento in un programma così lungo del day time. Ci sono attori timidi che si bloccano davanti alle telecamere, invece a me viene naturale comunicare”. La Rossi ha tenuto a precisare che Detto Fatto “rimane una creatura di Caterina”. L’obiettivo per l’attrice è quello di “portare la mia personalità senza disorientare”.

