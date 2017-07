Guida Tv: tutti i programmi tv di oggi, lunedì 24 luglio 2017 su Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di lunedì 24 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Words and Picture: l’insegnante e scrittore Jack Marcus combatte da tempo una lotta contro la dipendenza dei ragazzi per i media. Dina Delsanto è un’insegnante di arte e cerca di far apprezzare ai ragazzi l’uso delle immagini. I due insegnanti sottopongono i ragazzi ad alcuni test per capire se sono più potenti le parole o le immagini. Su Rai 2 torna Roberto Giacobbo con una nuova stagione di Voyager – Ai Confini della Conoscenza, mentre Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Cose nostre – malavita.

Guida tv di questa sera lunedì 24 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, alle ore 21:15, il programma di attualità Quarto GradoLa grande bruttezza. Su Canale 5 alle 21:10 vedremo la quarta puntata della quinta stagione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Italia 1, sempre alle 21:10, propone il serial Chicago P.D., gli episodi Canzone di Gregory Williams Yates e Animale notturno. Ancora alla stessa ora, la rete generalista di Cairo, La7, manda in onda Josephine, Angie Gardien – Tra fiabe e realtà, una serie tv di Laurent Chouchan con Mimie Mathy.