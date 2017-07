Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 24 luglio 2017: la promessa d'amore di Matias

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 24 luglio 2017: Francisca va al manicomio. Tante novità questa settimana nella soap Il Segreto. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata in onda domani, 24 luglio 2017, in onda su Canale 5 alle ore 18.45. Cristobal porta Donna Francisca al manicomio, per farle vedere in che pessime condizioni di vita versa Eulalia, e le fa capire che se non le obbedirà, anche lei farà la stessa fine. Francisca, così, accetta di attenersi agli ordini di Garrigues, in quanto impaurita dal manicomio che ha ben conosciuto dopo la morte del figlio Tristan.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 24 luglio 2017: il dubbio di Severo.

Rosario è sempre più disperata: non riesce a superare la morte dell’amata figlia Mariana. Va sempre presso la tomba della figlia, ed ha l’atroce dubbio che sia stato Nicolas ad averla uccisa. Di questo, nel parla con il figlio Alfonso, che si reca dal cognato per prenderlo a botte. Severo, intanto, subisce le continue minacce dei fanatici del Pugno di Dio. Cristobal devide di aiutare i Santacruz, che tutta via sono perplessi, e temono che dietro questo interessamento ci sia un secondo fine… Lieto fine sembra esserci, almeno per il momento, tra Matias e Beatriz. I due si sono chiariti, e si promettono di non separarsi mai più.