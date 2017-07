Il Segreto, le trame e le anticipazioni della puntata del 25 luglio 2017: il tentativo di Camila. Domani, 25 luglio 2017, ci sarà il consueto appuntamento quotidiano con la soap Il Segreto, in onda su Canale 5 alle ore 18.45. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali sulla puntata di domani. La morte di Mariana ha buttato tutti nella disperazione. Gracia è afflitta per la morte dell’amica e non ha la forza neanche di aprire il negozio. La famiglia Castaneda pensa sia stato Nicolas ad uccidere Mariana, e decide di chiudere i ponti con lui. Matias, invece, deve averti un rapporto quotidiano a causa del lavoro. Camila interviene per cercare di stemperare questo clima carico di tensione e si reca dai Castaneda per convincerli che non può essere stato Nicolas ad uccidere Mariana, ma la famiglia della donna scomparsa tragicamente non intende riabilitare il fotografo.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 25 luglio 2017: Cristobal aiuta Severo.

Cristobal aiuta Severo a liberarsi dai fanatici religiosi del Pugno di Dio. Ma qual è il vero motivo di tutto quest’interessamento nei confronti della famiglia dei Santacruz? Cristobal, intanto, sta elaborando un piano contro Hernando, e chiede l’appoggio di Emilia e di Donna Francisca.