Tagli capelli autunno inverno 2017/2018: impazza il collarbone cut. Tra i tagli di capelli dell’autunno inverno 2017/2018 troviamo il collarbone cut, molto in voga in America. Si tratta di un bob, che sfiora le clavicole. Collarbone in inglese significa clavicola, ed è proprio all’altezza delle clavicole che arrivano i capelli di questo taglio, sfiorandole ma senza posarsi sulle spalle.

Tagli capelli autunno inverno 2017/2018: impazza il collarbone cut. Di cosa si tratta?

Il collarbone cut può essere sfilato, ma nache di pari lunghezza, si porta per lo più senza frangia, con una scriminatura centrale o laterale, e viene esaltato e valorizzato da uno styling mosso, con onde dall’effetto naturale, come le beach waves. Si tratta di un caschetto medio, generalmente con piccole scalature e rappresenta una variante del long Bob che si sposa su qualsiasi forma di viso. Tante star di Hollywood che lo hanno scelto come taglio di capelli preferito, da Carey Mulligan a Jessica Chastain a Salma Hayek.

Tagli capelli autunno inverno 2017/2018, il collarbone cut: a chi sta bene e quali sono i pregi!

Questo long bob sfilato ha il grande vantaggio di adattarsi a ogni forma di viso e di essere anche piuttosto comodo, consentendo di raccogliere i capelli in pratiche acconciature, dalla classica coda di cavallo allo chignon. In genere si sfoggia con una scriminatura centrale o laterale, e senza frangia, e viene valorizzato al meglio con uno styling mosso, con onde romantiche e naturali, sul modello delle beach waves, da concentrare soprattutto sulle lunghezze.

Ha infatti il grande vantaggio di stare bene a tutte, a chi ha il viso tondo o squadrato. Si tratta di un taglio versatile, che può essere sfoggiato con scalature leggere, oppure, in versione più pieno e simmetrico. Un altro vantaggio di questa lunghezza è il fatto che permette ai capelli di prestarsi a varie acconciature, i capelli possono essere legati in una comoda coda, o con uno chignon.