Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni di oggi lunedì 24 luglio 2017 e dell'ultima puntata!

Temptation Island 2017, anticipazioni di lunedì 24 luglio. Stasera lunedì 24 luglio in prima serata su Canale 5, andrà in onda la penultima puntata di “Temptation Island“, il docu-reality sui sentimenti successo d’ascolti dell’estate, condotto da Filippo Bisciglia. La quinta puntata è densa di emozioni e colpi di scena. Filippo Bisciglia lascia vivere a fidanzate e fidanzati il weekend da sogno con il single prescelto. A sorpresa, però, una delle fidanzate chiede il confronto immediato prima della partenza, togliendo quindi anche al proprio fidanzato la possibilità di partire. Qual è la coppia protagonista di questo confronto finale?

Per le tre coppie che potranno vivere i loro rispettivi week end, questa è l’ultima occasione per valutare e analizzare la loro storia d’amore in vista del falò finale. Non mancheranno scelte inaspettate e spiazzanti da parte di una delle fidanzate e momenti di grande intimità per uno dei fidanzati.

Temptation Island 2017, le news e le anticipazioni per la puntata finale di Ruben e Francesca.

Intanto, di recente Francesca Baroni ha postato una foto su Instagram, in viaggio verso gli studi televisivi ha lanciato un messaggio ai fans del programma: “Vedrete perché non possiamo dire se stiamo insieme o no, ci saranno delle sorprese, guardate tutto il programma…Nella prossima puntata non ci saremo io e Ruben, però fidatevi di me, finite di vederle tutte e poi tra qualche settimana uscirà tutto allo scoperto. Potremo tornare alla vita normale” ha dichiarato durante la diretta su Instagram. La bella Francesca ha fatto intuire che tra lei e Ruben ci potrebbero essere dei colpi di scena. Per sapere cosa accadrà davvero non ci resta che vedere la puntata di stasera e l’ultima della prossima settimana!

Temptation Island 2017 Ed. 4, le anticipazioni di stasera lunedì 24 luglio 2017.

Ecco cosa succederà nella quinta puntata! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 17 Lug 2017 alle ore 15:22 PDT