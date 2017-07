Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni di stasera: verrà consumato il primo tradimento?

Temptation Island 2017 Ed. 4, quinta puntata di stasera 24 luglio 2017. Secondo le anticipazioni di Temptation Island 2017 Ed. 4 di stasera lunedì 24 luglio 2017 potremmo assistere ad un tradimento eclatante. Le immagini diffuse nella scorsa puntata non ci hanno permesso di scoprire il volto del presunto fidanzato traditore, anche se in molti pensano si tratti di Alessio. Quattro le coppie rimaste in gara: Veronica e Antonio, Sara e Alessio, Selvaggia e Francesco, Sara e Nicola. Per quanto riguarda il reality show, una fidanzata chiederà un confronto diretto con il proprio uomo: chi vedremo al falò stasera?

Alcuni pensano che potrebbero essere arrivati al confronto Antonio e Veronica: nelle immagini del promo vediamo quest’ultima furiosa mentre lui bacia sul naso la single Jessica. Poi si sente anche Veronica mentre pronuncia una frase che fa pensare ad un tradimento: “erano fuori, lui non lo sapeva delle telecamere“. Temptation Island 2017 Ed. 4 porterà alla chiusura del loro rapporto e sarà proprio Antonio il fidanzato fedifrago? Lo scopriremo nella puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 in onda stasera alle 21:15 su Canale 5.