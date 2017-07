Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news ed anticipazioni. Nell’ultima puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4, la situazione tra Valeria e Alessio è andata peggiorando: il ragazzo dove un avvicinamento alla tentatrice Carmen, ha fatto dietrofront, tormentato dai sensi di colpa nei confronti di Valeria e dalla paura di perderla. Dopo aver chiesto il falò di confronto con Valeria, che non ha voluto accettare di vederlo, in base alle anticipazioni della puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 che andrà in onda stasera, scopriamo che Alessio cambierà di nuovo idea e tornerà a cercare Carmen.

Temptation Island 2017 Ed. 4: aria di riappacificazione tra Valeria e Alessio?

Dopo la fine del programma, anche Valerio e Alessia sono ritornati ad essere attivi sui profili social di Instagram, pubblicando foto e video. Alessio ha recentemente postato una foto nei pressi di una località di mare pronto a pranzare in compagnia. In molti hanno pensato che si potesse trattare proprio della sua fidanzata Valeria. Saranno veramente usciti insieme dal programma? Lo scopriremo nelle ultime puntate di Temptation Island 2017 Ed. 4.