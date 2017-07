Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni al 24 luglio 2017: la situazione tra Valeria ed Alessio. Temptation Island 2017 Ed. 4 sta per volgere al suo termine: stasera, infatti, andrà in onda su Canale 5 la penultima puntata del seguitissimo reality. Nonostante ci stiamo avvicinando alla fine di quest’edizione, Temptation Island ha ancora tanto da rivelare. Ci sono ancora, infatti, diverse coppie ancora in bilico. La crisi tra Valeria e Alessio è sempre più grande. Alessio aveva da subito espresso alcuni dubbi sul rapporto con Valeria, e nel villaggio si è sempre più avvicinato alla tentatrice Carmen. I due sembra essersi creato un legame molto forte, e secondo alcuno rumors Alessio è arrivato a baciare Carmen. Come reagirà Valeria? La ragazza era rimasta delusa e amareggiata già dalle iniziali affermazioni del fidanzato, e si era detta intenzionata a tornare a casa da sola. Immaginiamo che le sue intenzioni vengano rese più forti quando saprà del bacio…

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni al 24 luglio 2017: Ruben e Francesca avvistati insieme!

Il mistero che avvolge Ruben e Francesca ancora non è stato chiarito. Le parole così dure e sprezzanti di Francesca nei confronti del fidanzato, hanno portato l’innamorato Ruben a chiudere la storia d’amore durante il falò. Già da alcuni giorni, però, si vociferava circa un ritorno di fiamma tra i due una volta tornati a casa. Questa notizia sembra essere fondata, in quanto i due sono stati visti mano nella mano da alcuni fan. Sui social, però, i due non sono ancora apparsi insieme. Sarà per via della poca simpatia che Francesca ha suscitato ai telespettatori?