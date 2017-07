Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo delle carceri. Sono sempre maggiori le situazioni d’emergenza all’interno delle carceri italiane. Ai gravi problemi del sovraffollamento, di mancanza di piani di reinserimento e della carenza di personale, spesso si aggiungono problemi legati alla stagione estiva, quali presenza di blatte, penuria d’acqua. Nelle carceri napoletane di Poggioreale c’è un grave problema di sovraffollamento: si registrano, infatti, quasi duecento detenuti in più.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 25 luglio 2017: le iniziative del Partito Radicale.

A battersi per un miglioramento della condizione dei detenuti è il Partito Radicale, attivo anche nel mese di agosto. Il Partito Radicale, per continuare ad esistere, ha bisogno di ottenere 3000 iscritti entro il 31 dicembre 2017. Il 29 luglio esponenti del partito saranno in visita al San Vittore di Milano, mentre il 4 agosto verranno raccolte firme per la proposta di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il 7 agosto verranno raccolte firme nel carcere di Busto Arsizio, mentre il 9 agosto è prevista una visita alla Casa Circondariale Nerio Fischione. Il Partito Radicale sta organizzando altre iniziative come la carovana della giustizia che, dopo il grande successo ottenuto in Calabria, si sposta in Sicilia.