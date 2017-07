Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, martedì 25 luglio 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di martedì 25 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la serie TV The Halcyon, che vedrà come protagonista la storie che si svolgeranno nello splendido hotel a cinque stelle al centro della società di Londra durante il secondo conflitto mondiale. Su Rai 2 torna il telefim MacGyver, con l’episodio L’ago nel pagliaio. Su Rai 3 alle 21:20 andrà Gli occhi cambiano, il nuovo programma di Walter Veltroni. Un viaggio nella storia sociale del nostro Paese attraverso una serie di documenti di repertorio mostrati in diretta da Veltroni.

Guida tv di questa sera martedì 25 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera martedì 18 luglio 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Delitto a Saint Malo. Su Canale 5 alle 21:10 spazio al Wind Summer Festival, condotto anche quest’anno da Alessia Marcuzzi, con Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia, al loro debutto sul palcoscenico della manifestazione. Oltre ad ospitare i big della musica italiana, si dà spazio a 6 giovani artisti. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film The fast and the furious. Il pilota Sean Boswell, per evitare il carcere, si trasferisce dal padre a Tokyo, ma qui si lascia incastrare in un giro di gare ad alta velocità. Stasera La7 trasmetterà In onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese