Styling capelli 2018: ecco i tagli di capelli e tendenze autunno/inverno 2017-2018

Styling e tagli di capelli autunno/inverno 2017-2017: ecco le tendenze per la prossima stagione. Anche se siamo nel pieno clima estivo e alcuni di voi ancora attendono le meritate ferie in fatto di tendenze hair è bene portarsi avanti. Per il prossimo autunno 2017 e inverno 2017/2018 in tema di tagli di capelli e tendenze la regola è una: riga laterale. La vediamo sfilare su tutte le lunghezze: sugli sciolti a regalare dimensione, nei raccolti a donare tridimensionalità. Il bun viene riproposto anche nei mesi invernali. Evoluzione del classico chignon da ballerina, lo reinterpreta in chiave disinvolta e si consacra raccolto dello street style di stagione. La moda capelli dell’autunno-inverno 2017-2018 porta con sé grandi novità in fatto di tagli di capelli, tendenze e colori, ma riconferma al tempo stesso alcuni must-have che hanno spopolato nella stagione precedente.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: dinamismo e movimento saranno protagonisti.

Via libera a scalature e tagli frastagliati, haircut cortissimi – specie se in stile boyish – onde vintage e riga in mezzo. Banditi i tagli di capelli alla pari e le linee geometriche e regolari: la moda capelli 2018 vuole dinamismo, volume e movimento. E la frangia? Ovviamente sì, ma mini o maxi: addio mezze misure, ma anche il ciuffo scalato conoscerà una stagione fortunata, soprattutto in abbinata con lob e wob sfilatissimi.