Temptation Island 2017 Ed. 4: le sorti di Valeria e Alessio e Francesco e Selvaggia

Temptation Island 2017: le sorti di Valeria e Alessio. Lunedì 24 Luglio 2017 si è conclusa la penultima puntata di Temptation Island 2017. Delle coppie in gioco rimangono Francesco e Selvaggia, Alessio e Valeria, Antonio e Veronica e il programma si avvicina alla sua puntata finale, in onda lunedì, 31 luglio. Canale 5 ci mostrerà il destino delle tre coppie rimaste nel reality. Alessio verrà accusato dalla fidanzata Valeria di essere un traditore. I social si sono infiammati nel vederlo alle prese con la single, sospettando che il loro incontro notturno sia sfociato in qualcosa di più ma lui ha voluto rispondere alle critiche sui social, sottolineando in modo crudo di non aver baciato la single. Nè tanto meno si è spinto oltre, come invece hanno ipotizzato in migliaia di telespettatori.

Temptation Island 2017: la situazione di Francesco e Selvaggia.

Anche fra Selvaggia e Francesco le cose andranno sempre peggio. Anche se abbiamo visto il fidanzato commosso alle parole della sua lei, sembra che nulla sia cambiato. Anzi, Francesco si avvicinerà ancora di più a Desirée e Selvaggia non potrà che farglielo notare durante il falò di confronto. Per quale motivo ha cambiato idea?