Temptation Island 2017 Ed. 4: Veronica lascia Antonio ma...

Temptation Island 2017: Veronica lascia Antonio. Lunedì 24 Luglio 2017 si è conclusa la penultima puntata di Temptation Island 2017. Delle coppie in gioco rimangono Francesco e Selvaggia, Alessio e Valeria, Antonio e Veronica. Tra Antonio e Veronica le cose non vanno affatto bene a causa dell’avvicinamento di Antonio alla single Jessica, cosa che Veronica non ha affatto gradito. Dalle anticipazioni video con il promo per la prossima puntata, si evince che Veronica ha affrontato Antonio dicendogli che deve vergognarsi per tutto quello che ha fatto. Al falò i due hanno rivisto i video del week end che Antonio ha passato con Jessica, del loro avvicinamento in camera da letto, dei baci e anche gli orari che certificano come i due abbiano trascorso la notte insieme.

Temptation Island 2017: Antonio potrebbe decidere di rivedere Jessica?

In questo caso la decisione di Veronica sembra davvero evidente ma si sa, nel finale potrebbe davvero accadere di tutto. Veronica comunque ha visto qualcosa che le altre ragazze non hanno sicuramente visto, neppure Alessio si è spinto a tanto. A questo punto bisognerà poi capire che cosa succederà perchè Antonio, se venisse lasciato da Veronica, potrebbe decidere persino di rivedere Jessica. La bella single sarà pronta a pensare a un futuro insieme a lui oppure la sua era solo una attrazione di circostanza?