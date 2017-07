Temptation Island 2017: il confronto tra Sara e Nicola. Lunedì 24 Luglio 2017 si è conclusa la penultima puntata di Temptation Island 2017. Delle coppie in gioco rimangono Francesco e Selvaggia, Alessio e Valeria, Antonio e Veronica. Anche in questa puntata abbiamo avuto modo di assistere a diversi colpi di scena. Tra Nicola e Sara le cose sono precipitate inesorabilmente. A richiedere l’immediato falò di confronto è la fidanzata che, pur amando Nicola, non è riuscita a superare il comportamento del compagno con la single Antonella. Sara, infastidita dall’atteggiamento, decide così di non godersi gli ultimi giorni di spensieratezza e richiede subito un faccia a faccia con Nicola.

Temptation Island 2017: ecco la situazione dopo un mese.

Durante il chiarimento emergono le criticità e le condotte poco rispettose di Nicola nei confronti di Sara. Lui infatti si è lasciato andare molto con la tentatrice Antonella e i video dimostrano la voglia di evadere dalla coppia. Sara, delusa e amareggiata, decide così di lasciarlo e abbandonare la puntata da sola. Dopo un mese dal termine del programma Sara e Nicola continuano a vivere separati nonostante lui stia tentando di recuperare il loro rapporto. Lei non sembra voler chiudere totalmente la porta ma solo “fargliela pagare un po’”.