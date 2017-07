Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, le ultime news gossip ad oggi 26 luglio 2017

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, le ultime news ad oggi 26 luglio 2017. Ambra Angiolini si è mostrata ufficialmente in pubblico da quando la sua relazione con Massimiliano Allegri è diventata pubblica. Al Giffoni Film Festival l’attrice ha risposto ad alcune domande dei ragazzi e dei giornalisti, ma non ha parlato esplicitamente della relazione con Allegri. “Io lascio sempre dire tutto: di me si dice di tutto, quando leggo cose su di me penso mio dio che donna interessante! In realtà, nella vita sono di una noia mortale, i miei figli forse possono raccontarvelo meglio di me”, ha detto.

All’evento l’Angiolini si è presentata proprio con i figli, Iolanda, 13 anni, e Leonardo, 11. “Ho due figli meravigliosi, adolescenti, che mi spingono a scegliere il mio lavoro in modo sempre più critico perché mi prendono in giro, mi dicono sei ridicola, ma che scrivi, ma dove vai? Oggi ho fatto un selfie in macchina e mio figlio mi ha detto che i selfie sono da bimbimin.ia”, ha scherzato.

Infine parlando del rapporto con il pubblico Ambra ha detto: “Ho sempre avuto un’empatia pazzesca con il pubblico, questa è la mia fortuna. Il pubblico ha sempre capito prima quello che volevo dire, che magari ogni tanto è scomodo, ma è davvero quello che penso. Ecco perché sono felice di poter dire, a 40 anni, che sono libera, qualsiasi cosa accada: dalle persone che scelgo di amare a quelle che scelgo di non amare più”.