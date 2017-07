Belen e Cecilia Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino: le ultime news gossip al 26 luglio 2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la coppia lascia Ibiza. Belen Rodriguez è, come sempre, al centro del gossip. I lettori seguono con passione le vicende della bella showgirl argentina, del fidanzato Andrea Iannone e dell’ex marito Stefano De Martino. Belen Rodriguez e Andrea Iannone nelle ultime ore hanno lasciato Ibiza: entrambi hanno impegni di lavoro. Il pilota della Suzuki sta preparando le prossime gare, e alla Gazzetta si è detto rigenerato da queste vacanze. Durante l’intervista ha dichiarato di essere molto concentrato sulle sfide sportive: per questo, non pensa al momento ad un figlio, ma non esclude che ciò possa accadere: Con Belen sono molto felice, è la persona più bella che abbia mai incontrato”, ha dichiarato.

Stefano De Martino, proseguono le vacanze a tutto divertimento!

Per Stefano De Martino, invece, le vacanze non sono finite. Stefano è in compagnia degli amici e, a quanto pare, si diverte un mondo, come testimonia una foto postata dall’amica Gilda Ambrosio su Instagram.

Cecilia Rodriguez, ad Ibiza con Francesco Monte.

Belen Rodriguez è andata via da Ibiza, ma sull’Isola c’è ancora qualcuno della famiglia: è arrivata, infatti, la sorella Cecilia in compagnia del fidanzato Francesco Monte e di alcuni amici. Cecilia si sta godendo qualche giorno di relax tra tuffi in piscina e passeggiate con il fidanzato e con gli amici.