Guida tv, tutti i programmi tv di oggi, mercoledì 26 luglio 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di mercoledì 26 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time sulle tre reti Rai le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 26 luglio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda SuperQuark, condotto dall’eccellente Piero Angela. Su Rai 2 andrà in onda il telefillm Squadra Speciale Copra 11, con gli episodi Vento di guerra, Sulle tracce di mio padre e Regolamento di conti. Su Rai 3 andrà in onda il consueto appuntamento con lo Speciale chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli.

Passiamo alle reti Mediaset: su Rete 4 alle 21:15, vedremo il film L’eliminatore. L’agente John Kruger è addetto al programma protezione dei testimoni ed è incaricato di proteggere una testimone che ha scoperto un traffico illecito di armi. Su Canale 5 vedremo Shades of Blu, una nuova serie tv con protagonista Jennifer Lopez, e vedremo gli episodi Caccia al diavolo, Tradimento, Perché ho peccato, Ultima bugia. Su Italia 1 alle 21:15 vedremo Lo scherzo perfetto – I protagonisti, un programma di intrattenimento. Su La7, infine, alle 21:10 andrà in onda il programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana Bersaglio mobile, con un’intervista a Silvio Berlusconi.