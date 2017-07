Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 27 luglio 2017: arriva un uomo misterioso

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domani, 27 luglio 2017: piccola vittoria per Hernando. Domani, mercoledì 27 luglio 2017, andrà in onda du Canale 5 il consueto appuntamento con la soap Il Segreto, alle ore 18.45. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. I dipendenti di Hernando decidono di restare con lui e rifiutano l’allettante proposta di Cristobal, che offriva loro un salario maggiore. Cristobal reagisce male e sfoga la sua rabbia contro Emilia. La situazione è davvero pesante, ed Emilia non ne può più. È disperata, ma non sa che fare e continua a tacere la sua situazione ad Alfonso. Rosario, intanto, peggiora di giorno in giorno, ed ha continui svenimenti. Alfonso chiama Lucas per farla visitare, ma il responso non è buono: Rosario non riesce a superare la morte di Mariana e si sta lasciando morire…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domani, 27 luglio 2017: un furto nel negozio di Mariana.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto, vedremo che nel negozio di Mariana è avvenuto un furto. Gracia è sconvolta, e interpreta l’avvenuto come un segnale: non può gestire il negozio senza Mariana, e per questo decide di chiuderlo. Camila, intanto, incontra un uomo misterioso e lo bacia…