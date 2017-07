Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultime news gossip al 26 luglio 2017

Ilary Blasi e Francesco Totti, le vacanze a Sabaudia. Proseguono le vacanze estive per Ilary Blasi e Francesco Totti. La showgirl ed il campione di calcio si godono un periodo di relax a Sabaudia con i loro tre figli. Per ora, la coppia pensa solo a rilassarsi: a breve inizierà un periodo di intensa attività lavorativa. Ilary sarà impegnata nella conduzione del Grande Fratello Vip 2017, mentre Francesco, dopo l’addio alla squadra giallorossa come calciatore, sembra che diventerà direttore tecnico della squadra della capitale.

Ilary Blasi e Francesco Totti, i progressi del piccolo Cristian.

Ilary Blasi e Francesco Totti a Sabaudia applaudono il figlio Cristian, che si sta dedicando ad un bellissimo sport: la vela. Il ragazzino ha frequentato il corso di vela della Lega Navale Italiana nel Centro Nautico Nazionale di Sabaudia, ed è l’orgoglio di mamma Ilary e di papà Francesco, che hanno assistito al suo saggio di fine anno. Le vacanze estive 2017 per la famiglia Totti, dunque, procede a meraviglia: tanto relax, sole, spiaggia, mare e divertimento, ma soprattutto tanto amore in famiglia.