Stefano De Martino ed Elodie Di Patrizi, Chi documenta un incontro tra i due. Stefano De Martino continua a far parlare di sé. Il ballerino di Amici quest’estate è al centro del gossip: ormai single da un anno e mezzo, cioè dopo la fine del matrimonio con Belen, tutti sono curiosi di sapere se ha un interesse per qualche altra donna. Spesso si è vociferato di diversi feeling tra Stefano ed altre ragazze, ma fin ora tutte le voci sono risultate prive di fondamento. Nelle ultime ore si parla di una sintonia nata tra Stefano De Martino ed Elodie Di Patrizi. I due sono stati fotografati dal settimanale Chi in atteggiamenti molto confidenziali. Tra risatine e sguardi complici, tra Elodie e Stefano sembra esserci molto feeling…

Elodie Di Patrizi, di nuovo single dopo la fine della storia con Lele Esposito.

Stefano De Martino ed Elodie Di Patrizi si sono conosciuti durante la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi: Stefano, già ballerino professionista, ed Elodie, allieva promettente e dotata di una voce straordinaria. Elodie all’interno della scuola si è innamorata del giovane cantante Lele Esposito, e tra i due è nata una bellissima storia d’amore. Qualcosa, però, con il tempo si è rotto, ed infatti la stessa Elodie, durante il Festival Collisioni, ha confermato la rottura con il cantante: “Nella vita ci si vuole bene, ma le cose evolvono e cambiano. I rapporti interpersonali sono molto difficili quindi, in questo momento, diciamo che abbiamo preso strade diverse”. Che tra Stefano ed Elodie stia nascendo qualcosa? O si tratta soltanto di un incontro tra amici?