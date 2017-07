Styling, tendenze capelli 2017: foulard, tatuaggi e glitter tra i capelli

Styling, tendenze capelli 2017: foulard e stoffe tra i capelli. Siamo ormai immersi nel clima estivo e le tendenze capelli 2017, per questa stagione, sono davvero fantastiche. Il trend dell’anno rimane sempre e comunque il taglio corto ma le chiome saranno arricchite da accessori super chic. Il trend Hippy anni ’90 ritorna. Le ciocche saranno “avvolte” da fili e stoffe colorate, fantastica la new entry del foulard utilizzato per lo chignon. Dagli accessori al colore, i capelli 2017 hanno mille colori diversi e partono tutti da una base Frosty hair. I più cool in assoluto saranno i rainbow hair. Le chiome si arricchiranno e impreziosiranno anche di gioielli, chic, eleganti e pieni di luce.

Styling, tendenze capelli 2017: i tatuaggi e i glitter per capelli.

E per le ragazze romantiche? Ecco apparire i fiori nei capelli, da provare assolutamente. Per i tagli di capelli corti e medi da provare sono i tatuaggi e i glitter per capelli.Si tratta dell’ultima moda dei tatuaggi per capelli, applicazioni per lo più dorate e silver, dallo stile optical, hippie o arabeggiante, che stanno spopolando in rete e che sono destinate a diventare un must.

Facili da applicare e da rimuovere e per nulla invasivi, questi tatuaggi dall’effetto shining vanno a illuminare la chioma e a impreziosire il look. Indicati per delle serate particolari, possono anche essere sfoggiati in occasioni meno impegnative. A mo’di coroncina romantica, in stile moderna dea greca, applicati a strisce optical per un look boho-chic o come decorazioni simili a fermagli preziosi e dal gusto vintage: