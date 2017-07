Temptation Island 2017 Ed. 4: ecco il gesto choc di Selvaggia

Temptation Island 2017: i duri scontri tra Selvaggia e Francesco. Selvaggia e Francesco si sono sempre distinti dal resto delle coppie di Temptation Island per essere una delle coppie più litigarelle e fumantine dell’isola. Già dal loro primo ingresso nel reality, tra i due sono sempre volate parole grosse e di fatti la loro storia è sempre stata data per spacciata fin da subito. La penultima puntata di Temptation Island in onda su canale 5 è stata dedicata alle esterne delle coppie con i tentatori. Selvaggia però a dispetto del fidanzato decide di non partire per il weekend: “Qui ho riscoperto me stessa. Sono più forte”. Selvaggia sembra sempre più convinta dell’amore che prova per Francesco, poi viene chiamata al pinnettu dove vede le immagini del weekend che il suo fidanzato ha trascorso con Desirée. “Non ho bei ricordi con lei” dice Chiofalo, Selvaggia assiste impietrita poi scoppia in lacrime: “Non è il caso che resti insieme a lui. Spero che trovi la sua felicità. E anch’io me la merito”.

Temptation Island 2017: il gesto choc di Selvaggia.

Fuori dal programma ancora non trapela nulla sul futuro della coppia, in molti sperano siano loro a convolare a nozze lunedì prossimo. Selvaggia ha cancellato da Instagram tutte le immagini che la ritraggono con il suo “Lenticchio”, cosa vorrà dire?