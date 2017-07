Temptation Island 2017 Ed. 4: il web si scatena ed impazzano le critiche dopo la decisione di Sara!

Temptation Island 2017 Ed. 4. Ottimo successo di pubblico e di ascolti per “Temptation Island 2017 Ed. 4” che, nella penultima puntata di lunedì 24 luglio 2017, ha segnato il suo record assoluto dal 2014 ad oggi: 3.800.000 spettatori e il 21.05% (24.87%di share sul pubblico attivo). Il programma raggiunge picchi di 4.227.000 e del 33.27%, con punte di oltre il 37% di share sul target 15/64 anni. L’appuntamento con l’ultima puntata di “Temptation Island” sarà lunedì 31 luglio in prima serata su Canale 5, momento molto atteso in cui si scopriranno le sorti delle coppie formate da Francesco e Selvaggia, Antonio e Veronica e Alessio e Valeria.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news su Sara e Nicola.

La penultima puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 ha visto il falò di confronto tra Nicola e Sara, che sono usciti separati dal programma, dal momento che Sara non è riuscita a mandar giù il comportamento di Nicola nei confronti della single Antonella. All fine della puntata, però, Filippo Bisciglia mostra al pubblico un video in cui va a trovare i ragazzi un mese dopo la fine delle registrazioni. Nicola, dopo aver temuto veramente di perdere Sara sta cercando in tutti i modi di riconquistarla, e la ragazza dal canto suo, sebbene voglia ancora tenere un pò Nicola sulla corda, sembra propensa ad una riappacificazione, avendo visto in lui dei cambiamenti notevoli.

Temptation Island 2017 Ed. 4: il web si scatena dopo la decisione di Sara!

Il web, dinanzi a quest’atteggiamento di Sara, si è scatenato e si è completamente diviso. In molti condividono la scelta della ragazza, di voler dare a Nicola un’altra possibilità dopo una storia di 5 anni e dopo il pentimento di quest’ultimo. Da un’altra parte piovono fiumi di critiche. Uno dei followers della pagina scrive:”Dignità e orgoglio sono due cose diverse, giustamente non sono affari miei ma dal momento che hanno partecipato a un programma televisivo ci sta che la gente commenti e giudichi le loro vite e decisioni, altrimenti fossero stati a casa loro nessuno li avrebbe giudicati, il perdono è giusto quando non si oltrepassa un certo limite, e umiliare e mancare di rispetto in quel modo io lo ritengo un limite invalicabile, poi ognuno ha la propria testa e fa quello che vuole”.

Di parere opposto un altro utente che difende le scelte della bella Sara:”La ‘dignità’, diciamo così, l’avrebbe persa in maniera molto più facile se: 1) uscendo dal programma di Temptation Island da sola, così come ha fatto, avesse fatto serate a destra e a sinistra, in discoteche come ospite o atteggiandosi alla grande star di Hollywood; 2) se dopo tutto ciò, sempre uscendo sola da Temptation Island, avesse approfittato delle innumerevoli opportunità e proposte che SICURAMENTE le avrebbero chiesto di fare perché inevitabilmente è una gnocca da paura e perché ha una bella testa. Non è la classica e scontata oca di turno, capiamoci. ESEMPIO: partecipare come tronista a Uomini e Donne in cerca del vero amore, bla bla bla. Non sarebbe stato più facile così? Sarebbe stato il passo immediatamente successivo partecipare come tronista a Uomini e Donne, approfittando del momento di successo e del fatto che si stia parlando tanto di Temptation Island in questo periodo. Poi, il passo dopo Uomini e Donne sarebbe stato un Grande Fratello VIP? Chi lo sa. Fatto sta che @saraaffifellaufficiale si è dimostrata una tosta dall’inizio alla fine e per quanto non possiamo esser d’accordo sulle sue decisioni, non si può negare di certo che ha seguito solo ciò che LEI riteneva giusto ed opportuno, specialmente facendolo tra le 4 mura di casa dopo il programma. Scelte ed affermazioni scontate lei non ne ha mai fatte”.

Il video di Sara ad un mese dalla scelta fatta a Temptation Island.

A un mese dal falò di confronto ecco cosa si augura Sara per il suo futuro con Nicola! #TemptationIsland @saraaffifellaufficiale @nicolapanico10 Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 24 Lug 2017 alle ore 15:12 PDT