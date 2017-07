Temptation Island 2017: il post di Alessio Bruno su instagram. Alessio Bruno, concorrente del reality show di Canale 5 Temptation Island 2017 e fidanzato di Valeria, ha scritto un messaggio senza filtri su Instagram che sembra voler smentire i sospetti di un suo contatto ravvicinato con la single Carmen. I fan del programma fin dalla prima puntata sono stati dalla parte di Valeria ricoprendo di insulti Alessio che, probabilmente stufo di essere perennemente sotto accusa, ha deciso di rispondere con un post di fuoco su Instagram, dove senza filtri, va a smentire che tra lui e la single Carmen ci sia stato qualcosa di fisico: “Lo so che molti di voi non riescono a leggere tra le righe e questo mi preoccupa – si legge in un post condiviso sul suo profilo e poi cancellato – Mi preoccupa il fatto che viaggiate con l’immaginazione solo perché vorreste vedere quello che non è successo. Al di là di tutto ci tengo a sottolineare che non ci sono stati baci né b***”.

Temptation Island 2017: un post scritto e dopo un po’ rimosso.

Alessio e Carmen, durante la quinta puntata, sono stati immortalati insieme, sotto le coperte, dalle telecamere della trasmissione. Gli autori però non hanno svelato cosa sia effettivamente successo tra i due. Temptation Island, lo sfogo rabbioso di Alessio su Instagram. Il ragazzo romano si sarebbe poi pentito di quanto scritto, poiché il messaggio è stato rimosso.“