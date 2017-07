Temptation Island, Uomini e donne, C’è posta per te: le ultime news da Maria De Filippi! Tante ci saranno novità nel panorama televisivo di Mediaset del prossimo anno. A raccontarle al settimanale ‘Chi‘ è stata Maria De Filippi. Lo annuncia sul social Gabriele Parpiglia, uno dei giornalisti di punta del magazine diretto da Alfonso Signorini.”La più importante riguarda Temptation Island, il programma di maggior successo dell’estate 2017 (con 4 milioni di spettatori e un picco del 30 per cento di share). La De Filippi con il suo staff sta mettendo a punto la versione Vip del programma”, fa sapere Parpiglia.

In tv, approderà anche una coppia molto amata dal pubblico, ma mai vista insieme sul piccolo schermo, quella formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Lo stilista, che mai aveva voluto apparire prima in tv, e la moglie saranno protagonisti di una puntata di ‘C’è posta per te‘”. Infine una conferma che molti aspettavano: la seconda edizione del trono gay di ‘Uomini e Donne‘ si farà. “Nella prossima stagione di ‘Uomini e donne‘, Maria De Filippi ha deciso di confermare il trono gay, nonostante le polemiche estive scatenate dalla clamorosa rottura tra Claudio Sona e Mario Serpa, la coppia che si era formata davanti alle telecamere della trasmissione. Nonostante la ‘coda’ amara della vicenda, il successo ottenuto dal trono gay è stato tale che Maria ha deciso di rinnovare la scommessa”, ha spiegato Parpiglia.