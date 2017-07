Un posto al sole, anticipazioni settimana dal 31 luglio al 4 agosto 2017. Franco festeggia con la famiglia il ritorno a casa di Angela e della figlia dalle vacanze, mentre Peppino riceve dall’usuraio una proposta scandalosa per il suo garage. Scongiurato il pericolo di un infarto, Otello viene comunque ricoverato per degli accertamenti.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci rivelano che Marina chiede a Roberto di restituirle i quadri che appartengono alla sua casa, ma ci saranno dei risvolti inattesi. Intanto, Angela capisce quanto sia profonda la crisi tra lei e Franco. L’uomo, sempre più distaccato, si allontana sempre di più e si avvicina a Luisa. Alice decide di andare a trovare Roberto ma riceve una brutta delusione. Matteo si sente in colpa per i problemi che Roberto sta creando a Marina.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci rivelano che Patrizio e Rossella, avendo a disposizione per qualche giorno casa Giordano, fanno prove di convivenza, che mettono in luce divertenti crepe nel loro rapporto. Intanto, Niko è attratto da Susanna ma non vuole ammetterlo. Mariella è vittima di un “vendicativo” trattamento estetico di Bice nel salone di bellezza.