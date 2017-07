Una vita anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2017: l'alleanza di Humildad e Mauro contro Cayetana?

Una vita anticipazioni settimana dal 31 luglio al 4 agosto 2017. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che Pablo accetterà l’aiuto di Leonor per comprare un purosangue e diventare fantino. Humildad informerà Cayetana di voler insegnare religione al collegio, mentre Mauro si sentirà in colpa per non essere riuscito ad ottenere giustizia per il marito della defunta vedova Padilla. Inoltre, scoprirà che Ursula prima di scomparire, ha trascorso la notte all’Hotel Paris.

Felipe non riesce a vincere la causa, e Ramon deve lasciare la sua casa entro 24 ore. Nel quartiere arriva una troupe per girare dei cortometraggi comici. Mentre Cayetana vien invitata ad una passeggiata dal duca di Somoza, Humildad comunica a Mauro di essere stata riammessa nel patronato di Cayetana, e che lo aiuterà e vendicarsi di lei.

Le anticipazioni di Una vita anticipazioni della settimana dal 31 luglio al 4 agosto 2017 ci rivelano che i Palacios faranno i bagagli e i vicini organizzeranno una festa d’addio. Intanto, gli Alvarez-Hermoso faranno incontrare Mauro a Teresa. L’ispettore cercherà di convincerla ad allontanarsi da Cayetana.