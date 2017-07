Uomini e Donne: cosa sarà successo tra Gemma e Marco?

Uomini e Donne: Giorgio Manetti in vacanza a Portovenere. Dopo un periodo di silenzio lontano dai social Giorgio Manetti è tornato a scrivere sulla sua pagina Facebook per salutare tutti i suoi fan: “Da “Portovenere con affetto, un abbraccio ai cari amici di FB!”. Manetti infatti continua le sue vacanze e al momento si trova a Portovenere, in provincia di La Spezia, in Liguria. Centinaia di commenti da parte dei fan che lo ringraziano di avere un pensiero per loro anche in vacanza mentre i like che accumula la foto di Giorgio in barca ha già superato i tremila. Mentre la dama torinese Gemma Galgani, famosa per la sua relazione con Giorgio Manetti, ha ormai voltato pagina e sta dedicando anima e corpo al cavaliere Marco Firpo. La Galgani è riuscita a dividere il pubblico di Uomini e Donne in due, come nessuno aveva mai saputo fare. Tutto è iniziato quando la torinese ha troncato la relazione con Giorgio Manetti, lasciando tutti stupiti. L’uomo che dapprima Gemma considerava un angelo, è stato descritto in seguito come un uomo quasi perfido.

Uomini e Donne: Gemma e Marco si sono lasciati?

Gemma Galgani è stata sempre molto attiva sui social e ha sempre condiviso la sua gioia per aver trovato l amore in Marco Firpo ma nelle ultime settimane però, sia le foto che i post dedicati a Marco sono venuti a mancare, inoltre Gemma non ha più risposto ad alcune domanda riguardo Firpo. Sul web, le gossip news si sono scatenate, parlando di una rottura tra Marco e Gemma. La torinese tramite un post su Facebook, ha scritto: “Questa vita è fatta di persone che danno giudizi ad altre persone, senza conoscere i fatti e le situazioni. Si permettono di giudicare e non si tratta di consigli, quelli che da la madre ad un figlio. Dobbiamo andare avanti e fregarcene di tutto ciò”. I fan della donna pensano che questo pensiero sia rivolto a tutte le notizie che circolano sul web riguardo lei e Marco. Il pubblico di Uomini e Donne continua a chiedersi se i due stanno ancora insieme oppure no.