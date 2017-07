Velvet 4, le anticipazioni della puntata del 27 luglio 2017: arriva una lettera misteriosa

Velvet 4, le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 27 luglio 2017: Ana sposerà Carlos? Domani, 27 luglio 2017, andrà in onda Su Rai 1 una nuova puntata di Velvet 4. Le anticipazioni ufficiali rivelano particolari sconvolgenti… Vediamo insieme cosa accadrà nella puntata di domani sera. È dalla fine della terza serie che piangiamo Alberto, scomparso durante un incidente aereo. Domani sera assisteremo ad un colpo di scena: Alberto è vivo! A Mateo arriva una lettera anonima, e comprende che il mittente è Alberto. Si tratta di uno scherzo di pessimo gusto o è la verità? Alberto sta per tornare… Ana ancora non sa nulla, ed intanto riceve continue pressioni da Carlos per il matrimonio. Riuscirà a resistere prima del ritorno di Alberto o cederà alle pressioni?

Velvet 4, le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 27 luglio 2017: Rita si sottopone all’intervento.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Velvet 4 in onda domani, 27 luglio 2017, vedremo Ana impegnata nella ricostruzione del suo negozio, andato distrutto da un incendio doloso. Ana impiega tutta la sua forza ed energia nella ricostruzione del negozio: presto deve presentare la sua nuova collezione di moda. Henrique, intanto, durante una battuta di caccia spara a Valentin, che finisce in coma. Patricia, anche se aspetta un bambino da Henrique, corre al capezzale del marito e non lo lascia mai solo. Rita decide di sottoporsi all’intervento di asportazione del tumore.