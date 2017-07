Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 27 luglio 2017: la Carovana della Giustizia si sposta in Sicilia. Rita Bernardini, dopo lo stop forzato dovuto a gravi motivi di salute, torna alla carica con la Carovana della Giustizia, che si sposta dalla Calabria alla Sicilia. Da sabato 29 luglio fino a ferragosto, la Carovana sarà in Sicilia per promuovere quattro obiettivi fondamentali: amnistia e indulto, il raggiungimento di 3000 iscritti al Partito Radicale entro il 31 dicembre 2017, la raccolta di firme sulla proposta di legge delle Camere Penali per la separazione delle carriere ed il superamento del 41 bis e il sistema dell’ergastolo, a partire da quello ostativo. Sabato 29 luglio la Carovana sarà a Palermo. Domenica ci sarà una raccolta firme al carcere Ucciardone ed al carcere di Termini Imerese. Successive tappe saranno a Trapani, Castelvetrano, Sciacca, Caltanissetta, San Cataldo, Agrigento, Racalmuto, Palma di Montechiaro, Enna, Piazza Armerina, Nissoria, Caltagirone, Gela, Ragusa, Noto, Augusta, Siracusa, Catania, Giarre, Barcellona, Capo d’Orlando.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 27 luglio 2017: ritrovato l’ergastolano evaso.

L’ergastolano evaso, Johnny lo Zingaro, è stato ritrovato e riportato in carcere. Il detenuto, considerato un seminatore di terrore nella Roma degli anni Ottanta a causa di una serie di rapine e omicidi, godeva di un regime di semi libertà, e dallo scorso novembre svolgeva piccoli lavori di manutenzione. Il detenuto si trovava in un appartamento di Taverne d’Arbia, in provincia di Siena, dove era in compagnia della compagna, anche lei evasa dai domiciliari, e di alcuni parenti della compagna. Gli agenti che si sono messi sulle sue tracce si sono sostituiti ai corrieri, si sono introdotti nell’appartamento e hanno fatto scattare un blitz coordinato dal Servizio centrale operativo.