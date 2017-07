Beautiful, anticipazioni. Secondo le ultime anticipazioni di Beautiful, la soap di successo di Canale 5 quest’anno farà una lunga pausa estiva, e non andrà in onda tutto il mese di agosto. Al suo posto un doppio appuntamento di Una Vita, precisamente a partire da venerdì 4 agosto 2017 per poi riprendere regolarmente lunedì 28 agosto 2017.

Beautiful anticipazioni americane e pausa estiva dal 3 agosto 2017: doppio appuntamento con Una vita!

Intanto, le puntate americane di ‘Beautiful’ svelano che Katie, dopo il fallimento del matrimonio con Bill – troverà conforto tra le braccia del figliastro Wyatt. La loro relazione, però, verrà ostacolata da Bill e Quinn. Le trame americane rivelano che ci sarà un nuovo colpo di scena: la vita di Caroline potrebbe avere le ore contante.

Beautiful anticipazioni americane: Caroline in fin di vita?

Caroline, che ritornerà a Los Angeles rivelerà di essere affetta da una rarissima malattia autoimmune, purtroppo incurabile. Bill rivelerà a Thomas le gravi condizioni in cui versa la madre di suo figlio, che deciderà di starle accanto solo per il piccolo Douglas. In realtà si rivelerò tutta una grossa menzogna, un piano messo in atto da Bill…Come reagirà Thomas quando scoprirà le trame ordite da Bill?