Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip al 27 luglio 2017

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, le dichiarazioni del pilota di MotoGp. Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sono una delle coppie più chiacchierate dell’estate 2017. Di ritorno dalle vacanze estive ad Ibiza, la coppia continua a far parlare di sé. Si è vociferato di una crisi, alimentata dalla volontà di Belen di far affittare al fidanzato un’altra villetta ad Ibiza per non stare sullo stesso tetto, ma sembra che tra i due sia ancora tutto rose e fiori. Andrea, però, almeno al momento, non pensa a mettere su famiglia con Belen. Vediamo cosa è accaduto.

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, quando si allargherà la famiglia?

La MotoGp sta per riaprire i battenti, e Andrea Iannone pensa alle prossime gare. Alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato di essere concentrato sulla sua Suzuki, e per questo ha dichiarato di non volere dei figli adesso: “Al momento non ci penso. Sono concentrato sulla sfida Suzuki. Poi chi vivrà vedrà”. Ciò, però, non significa che con la showgirl argentina ci sia aria di crisi: “Con Belen sono molto felice, è la persona più bella che abbia incontrato nella mia vita”. Belen Rodriguez, invece, non ha mai fatto mistero della voglia di allargare la famiglia. In un’intervista a Verissimo di un paio di mesi fa, la shoegirl ha infatti dichiarato di volere degli altri figli: “Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”. Cosa accadrà?