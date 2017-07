Cherry Season- La stagione del cuore: imprevisti e colpi di scena. Anticipazioni 28 Luglio 2017

Cherry Season- La stagione del cuore: Mete finisce nei guai. Le anticipazioni della puntata del 28 luglio 2017 della soap opera turca “Cherry Season – Le Stagioni del cuore” svelano che qualcosa di inaspettato accadrà a Mete: sarà arrestato a causa di Isik. Nella puntata di domani assisteremo all’arresto di Mete a causa di Isik, mentre Seyma scivolerà lentamente nella depressione. L’architetto Mete e Isik sembra stiano vivendo un momento di grande intesa che li porta ad avvicinarsi sempre più. Intanto Seyma assumerà uno strano atteggiamento. Abbiamo visto che tra Mete e Seyma ci sono state diverse discussioni a causa del bambino che lei ha dovuto abortire. Questo evento porta Seyma ad assumere un atteggiamento molto morboso nei confronti del figlio di Sibel e senza dubbio è dovuto a quello che ha passato. Motivo per il quale, nonostante i tanti tentativi di Mete di scusarsi, lei non è ancora disposta a perdonarlo.

Cherry Season- La stagione del cuore: la scomparsa del bambino di Sybel e Ilker.

Ma qualcosa di inaspettato sconvolgerà la vita dei protagonisti di “Cherry Season” che si dovranno confrontare con la scomparsa del bambino di Sybel e Ilker. Chi ha potuto portare via il piccolo? La coppia di neogenitori si mobilita per trovare il neonato, che trovano con Seyma proprio nelle immediate vicinanze della loro abitazione. Dunque è stata Seyma a portarlo via per disperazione? Mentre la giovane ragazza sarà costretta ad affrontare seriamente la sua depressione, Mete e Ayaz supereranno in modo eccellente un esame di architettura, cosa che li porterà a decidere di ritornare a lavorare insieme.