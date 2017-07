Federica Pellegrini e Filippo Magnini, le ultime news ad oggi, 27 luglio 2017

Federica Pellegrini, un risultato che vale l’oro! Federica Pellegrini, campionessa olimpica ventinovenne, ha vinto l’oro nei 200 stile libero con una grandissima rimonta sulla ventenne Ledecky. Federica ha confessato di voler conquistare una medaglia importante, ma non aveva immaginato di poter conquistare l’oro. Dopo la vittoria, ha precisato che “Questi sono i miei ultimi 200 stile, continuerò a nuotare seguendo un altro percorso”. Federica dopo la vittoria ha ringraziato il suo allenatore, Matteo, la sua famiglia ed il suo team, poi ha abbracciato il suo ex fidanzato Filippo Magnini. Che ci sia un ritorno di fiamma? Federica, per ora, non vuole pensare ad una famiglia…

Federica Pellegrini, la dedica di Filippo Magnini.

Se è vero che Federica ha dichiarato di non voler pensare alle nozze e ad una famiglia, è stata evidente a tutti l’emozione che la campionessa ha avuto nell’abbracciare il suo ex fidanzato Filippo Magnini. Filippo ha gioito con lei per questa meritata vittoria, e su Instagram ha scritto: “Finalmente ti sei ripresa il posto che ti spetta!”