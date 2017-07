Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, le ultime news gossip al 27 luglio 2017: Giorgia va in vacanza in Sardegna. Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti stanno trascorrendo le vacanze estive separati. La bella ex velina ha trascorso parte delle vacanze a mare, mentre Vittorio è volato negli Usa. Sui profili Instagram, infatti, Giorgia e Vittorio hanno postato molte foto con cui aggiornano i seguaci sull’andamento della loro estate 2017. Giorgia Palmas ora è rientrata a Milano, ma nei giorni scorsi si è goduta un po’ di relax al mare: è tornata nella sua Sardegna, dove ha trascorso dei piacevoli giorni con la famiglia e con le amiche di sempre, e sul suo profilo ufficiale Instagram ha postato delle foto in cui sfoggia un fisico perfetto in spiaggia.

Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, le ultime news gossip al 27 luglio 2017: Vittorio vola a Los Angeles.

Vittorio Brumotti non ha seguito la fidanzata Giorgia Palmas in Sardegna: è invece volato a Los Angeles con la sua inseparabile bici. Che ci sia aria di crisi tra i due? L’ultima foto postata insieme, mentre si baciano, risale allo scorso mese di maggio…